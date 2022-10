Manifestação contra resultado da eleição bloqueia a Anhanguera, em Limeira

Manifestantes bloqueiam os dois sentidos da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, nas proximidades do quilômetro 148, na região da Unip. O ato tem caminhões e tratores bloqueando a via e protesta contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo, que terminou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito.

Lentidão na rodovia provocada pelo protesto – Foto: Educadora de Limeira

A Polícia Rodoviária Federal acompanha o protesto, mas ainda não há previsão de que a rodovia seja liberada. O trecho onde ocorrem os bloqueios é cerca de 20 quilômetros de Americana, que também é cortada pela Anhanguera.

No final da manhã desta segunda-feira, o Ministério da Infraestrutura informou que havia 47 pontos com obstruções de rodovias pelo Brasil.

Faixas da rodovia foram ocupadas por manifestantes – Foto: Educadora de Limeira

Em nota enviada ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a pasta disse que a Polícia Rodoviária Federal monitora a situação nas rodovias e atua pela liberação das vias.

“Segundo a corporação, desde o início da manhã desta segunda-feira (31), o total de interdições vem caindo”, afirma.

Desde a noite de ontem, após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos. Líderes dos caminhoneiros minimizaram a mobilização.

Com informações do Estadão Conteúdo