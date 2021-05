Mais enxuto, auxílio emergencial pode beneficiar 51 mil em Americana e SB

Número de pessoas que são elegíveis para ajuda do governo federal caiu 47% em comparação com a primeira rodada

O governo federal considerou 51 mil pessoas elegíveis para receber o auxílio emergencial desse ano nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, conforme dados do Ministério da Cidadania. Os pagamentos totalizam R$ 20,8 milhões.

O número de possíveis beneficiários é 47% menor do que o contabilizado na primeira rodada dos pagamentos, no ano passado. A redução se deu após um pente-fino do governo entre os que receberam em 2020.

Em Americana, a ajuda chega para 29.059 moradores, com valor total de R$ 11,7 milhões. Em Santa Bárbara, há 22.215 beneficiados. Eles devem receber, ao todo, R$ 9,1 milhões. Em toda a RPT são mais de 134 mil beneficiados.

O auxílio emergencial começou a ser pago pelo governo em abril e prevê previa até quatro parcelas mensais de R$ 150 e R$ 375, a depender do tamanho da família do beneficiário. O valor é menor do que no ano passado, quando mães chefes de família tinham direito até receber R$ 1,2 mil por mês.

Apesar da ajuda mais enxuta, ainda assim o auxílio completa as despesas de muitas pessoas, como é o caso da esteticista americanense Ana Claudia Leme Duarte, de 27 anos. Ela mora na Vila Mathiensen e está desempregada desde o começo da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no ano passado.

“É um valor baixo, bem menor que o ano passado, mas já ajuda a pagar contas. Muitas áreas de trabalho estão em crise com a pandemia, é difícil manter uma casa e todas as contas quando é um trabalhador autônomo, pois não tem um salário fixo”, afirmou.

“O auxílio emergencial ajuda a complementar a renda familiar nesse momento tão difícil. Sem ele, não teria conseguido manter meu aluguel em dia”, concluiu.

O prazo para solicitação do benefício terminou na última sexta-feira (28). No entanto, quem fez o requerimento até sexta e está com o pedido em análise ainda pode ser beneficiado pelo programa. Para o público do programa Bolsa Família, o prazo para contestação será até o dia 1º de junho.

No País, segundo o Ministério da Cidadania, foram contempladas 39,2 milhões de famílias que atenderam aos critérios de elegibilidade instituídos e o governo federal ainda trabalha no processamento de cadastros a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases de dados governamentais. O repasse alcança a marca de R$ 14,93 bilhões.

Nas outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), a União disponibilizou a quantia total de R$ 16,6 milhões para 41.191 habitantes de Sumaré, R$ 14,1 milhões para 35.061 residentes de Hortolândia, e cerca de R$ 3 milhões para 7.319 moradores de Nova Odessa.

Nesse ano, foram instituídos critérios de permanência, com reavaliações mensais para verificar a renda a partir de vínculo de emprego e de recebimento de benefícios assistenciais ou previdenciários.