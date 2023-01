Mais de 167 mil alunos voltam às aulas na RPT

Cerca de 167.441 alunos das redes municipal e estadual de ensino matriculados na RPT (Região do Polo Têxtil) devem voltar às aulas até 8 de fevereiro. Cada cidade tem um calendário escolar, mas a maioria retorna no próximo dia 6.

Na região, Santa Bárbara d’Oeste é o único município onde os alunos da rede municipal já começaram o ano letivo. As aulas tiveram início no último dia 25. São mais de 16 mil estudantes matriculados em 54 escolas.

Em Santa Bárbara d’Oeste, aulas na rede municipal voltaram no último dia 25 – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Em Sumaré, as aulas da educação infantil (de 0 a 3 anos) retornaram ontem, com 5.928 estudantes em instituições conveniadas via Proeb (Programa Pró-Educação Básica). E as do ensino fundamental começam em 6 de fevereiro, com 22 mil alunos.

A partir deste ano, todas as escolas da rede municipal de Sumaré contarão com aulas de robótica e programação. Durante todo o ano passado, os professores passaram por capacitação e algumas unidades já ofereciam as duas disciplinas em caráter modelo. A cidade tem 39 escolas municipais e mais cinco em construção, bem como 85 instituições conveniadas.

Nos municípios de Nova Odessa e Hortolândia, as aulas, tanto do ensino infantil como fundamental, retornam dia 6. Entre as novidades, em Nova Odessa, estão a entrega do kit gratuito de material escolar já nas primeiras semanas de aula e ainda no 1º semestre, aulas de robótica.

A rede tem 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental. São cerca de 5,6 mil alunos. Hortolândia possui 25.392 alunos matriculados. Ao todo, são 60 escolas municipais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda na RPT, Americana tem, até o momento, 14.521 alunos matriculados, mas a projeção é de que este número aumente, especialmente na educação infantil, uma vez que as escolas estavam fechadas durante o período de férias e, com a reabertura, as matrículas estão em andamento. As aulas do ensino fundamental retornam dia 6 e da educação infantil, dia 8.

ESTADO. A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que o ano letivo na rede estadual de ensino começa no dia 3 de fevereiro. As matrículas seguem as médias registradas em anos anteriores, sendo: Americana mais de 18,5 mil; Santa Bárbara d’Oeste mais de 13,7 mil; Nova Odessa mais de 3,6 mil; Sumaré mais de 24,7 mil; e Hortolândia com mais de 17,5 mil. Nos cinco municípios, há 147 unidades de ensino.