Mais de 150 mil pessoas não votaram no primeiro turno da eleição na região

A abstenção de eleitores registrada no 1º turno das eleições, no último domingo, foi de 150.415 pessoas nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a região possui 738.923 eleitores aptos a votarem, ou seja, o órgão observou uma abstenção de 20,35%, leve alta na comparação com a última eleição presidencial, em 2018.

Na ocasião eram 696.685 eleitores aptos, e a abstenção na RPT foi de 19,93%, ou 138.861 pessoas.

Para o cientista político da Eases (Escola de Administração de Empresas de São Paulo), área de estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Cláudio Couto, o aumento da abstenção não é significativo para se tratar de um motivo político.

Contudo, a porcentagem pode estar relacionada às mortes durante a pandemia de Covid-19. “Às vezes ainda não houve a baixa do título daquela pessoa que faleceu, ou alguém viajou no período e até mesmo se mudou, e não realizou a justificativa”, disse.

Cidades

O município com a maior taxa de abstenção em 2022 foi Sumaré, com 21,39%. De 198.749 pessoas aptas a votarem, 42.505 não registraram seus votos.

As cidades de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste tiveram quase a mesma porcentagem, com 20,01% e 20,25%, respectivamente.

Em Nova Odessa, dos 47.848 eleitores, 9.573 não foram até as sessões. O município barbarense possui 146.265 aptos, e 29.624 não compareceram.

Já Americana contabiliza 180.462 eleitores. No entanto, 36.017 não foram votar em uma das sessões do município, ou seja, abstenção de 19,96%.

Em Hortolândia 165.599 são válidos, mas 32.696 eleitores não foram votar, ou um total de 19,74% de faltosos no município.