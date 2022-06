Mais de 12 mil não declararam o IR 2022 na região e prazo termina nesta terça

O prazo para entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022 termina nesta terça-feira (31) mesma data em que começa a ser pago o primeiro lote da restituição. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 12,2 mil contribuintes ainda não tinham enviado o documento até a noite de domingo, última atualização do site da Receita Federal.

Aqueles que não enviarem a declaração dentro do período estipulado estarão sujeitos à multa de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A punição é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. O contribuinte terá 30 dias para pagar. Após este prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic).

No caso de declarações com direito à restituição, se a multa não for paga dentro do vencimento, ela será descontada, com os respectivos juros, do valor do imposto a ser restituído.

Nas cinco cidades que integram a RPT são esperadas 236.245 declarações. Até as 23h59 de domingo, foram contabilizados 224.045 registros de envio de documentos, cerca de 94% do total.

Americana é o município com maior número de contribuintes que ainda não tinham acertado as contas com o Leão. Faltavam, na noite de domingo, 6.010 declarações. Na sequência está Sumaré, com 2.899, seguida por Hortolândia, com 2.109, Santa Bárbara d’Oeste, com 1.307, e Nova Odessa, com 533.