Mais de 100 mil não tomaram a 3ª dose contra a Covid-19 em Americana e Santa Bárbara

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, juntas, possuem mais de 100 mil pessoas que estão aptas, mas ainda não foram se vacinar com a 3ª dose contra a Covid-19. Os dados foram solicitados pela reportagem do LIBERAL e fornecidos por meio das secretarias de Saúde dos municípios.

Em Americana, 58.295 estão aptas, mas não se imunizaram. Isso representa quase 29,8% dos 195.495 que tomaram a 2ª dose.

Além disso, desde o início do calendário, 208.512 receberam a 1ª dose, 125.516 a 3ª, 44.810 a 4ª e 83 tomaram a 5ª dose – aplicada, em sua maioria, em pessoas com doenças cardiológicas e imunossuprimidos.

Já em Santa Bárbara, 46.845 pessoas estão aptas a receber a 3ª dose, mas ainda não foram, o que representa 30,2% dos 154.942 que tomaram a 2ª dose. Outros 163.990 foram tomar a 1ª dose, 99.394 a 3ª, 36.875 a 4ª e 280 a 5ª dose.

As duas cidades estão dentro da média estadual de ausência na vacinação da 1ª dose adicional. Segundo o Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, pouco mais de 12 milhões de pessoas estão aptas a tomarem a 3ª dose, e não foram, ou seja, 30,3% entre mais de 40 milhões que tomaram a 2ª dose.

No início deste ano, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância dos reforços. A declaração foi dada em coletiva, dias depois do início da aplicação. Segundo ele, “é necessário aplicar a dose de reforço para que o organismo esteja preparado para se defender no caso de variante.”

Na região, Nova Odessa tem 14.771 ainda aptas para 3ª dose (29,4% dos 50.178 que receberam a 2ª), enquanto Hortolândia tem mais de 50 mil pessoas (dados enviados já estavam arredondados). A Secretaria de Saúde de Sumaré não enviou as estatísticas até o fechamento dessa edição.