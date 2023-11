A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizada neste domingo (5), com abertura dos portões às 12 horas e fechamento às 13 horas.

Ao todo, 10.953 estudantes da RPT (Região do Polo Têxtil) responderão a 45 questões de ciências humanas, 40 de língua portuguesa e 5 de língua inglesa ou espanhola.

FAM é um dos locais da prova em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na região, Americana é a cidade com maior número de candidatos (3.073), seguida por Hortolândia (2.810), Sumaré (2.734), Santa Bárbara d’Oeste (1.698) e Nova Odessa (638).

Por meio da nota do exame é possível ingressar em faculdades públicas com o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), concorrer a bolsas em faculdades particulares com o Prouni (Programa Universidade para Todos) e conseguir o Fies (Financiamento Estudantil).

Alguns vestibulares de instituições públicas e privadas também utilizam a nota do Enem como complemento.

Além dos que buscam por algum dos benefícios, os treineiros aproveitam a prova para se prepararem para os vestibulares. É o caso do estudante Gustavo Barbudo, 16, que está no 1º ano do ensino médio.

“É bom para eu ir me acostumando, me adaptando ao estilo de prova, ao estilo de redação e como controlar a emoção para fazer uma prova. E também vai me ajudar a decidir, quando for fazer para valer, qual prova eu quero fazer e o que eu preciso”, comentou.

Os candidatos devem levar RG ou outro documento com foto, caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta e cartão de confirmação de inscrição. Garrafa de água deve ser transparente e não conter rótulo.

Locais de prova

Vários pontos das cidades da RPT foram disponibilizados para os estudantes, já que, pela regra, o local de prova não pode ultrapassar 30 km de distância em relação à residência do candidato.

Em Americana, um dos locais de aplicação será a FAM (Faculdade de Americana), na região do São Luiz.

Já em Santa Bárbara, as provas serão aplicadas nas Escolas Estaduais Ulisses de Oliveira Valente, no Centro, Comendador Emílio Romi, no Jardim Panambi, Professora Heloiza Lacava, no Jardim Europa, e Professora Alcheste de Godoy Andia, no Jardim Pérola.

O estudante que apresentar o cartão inscrição terá direito à gratuidade no transporte coletivo tanto em Santa Bárbara, quanto em Hortolândia.

O segundo dia da prova, com 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, está agendado para 12 de novembro, nos mesmos locais de aplicação e no mesmo horário.