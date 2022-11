Mais da metade das escolas estaduais terá ensino em tempo integral na região

Das 146 unidades na Região do Polo Têxtil, 72 já oferecem o modelo; a partir de 2023, número alcançará 87

A RPT (Região do Polo Têxtil) terá, no ano que vem, 87 escolas estaduais funcionando em período integral. O número corresponde a 59% das 146 unidades de ensino existentes em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Atualmente, 72 escolas já oferecem educação integral nessas cidades. Outras 15 foram anunciadas nesta semana e passam a funcionar pelo mesmo modelo a partir de 2023.

Escola Profa. Maria Frizzarin, em Americana, passa a ser de ensino integral – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, o PEI (Programa de Ensino Integral) é um importante aliado para a redução da evasão escolar.

De acordo com a pasta, em escolas estaduais inscritas no programa, a taxa de evasão foi 10,6 pontos percentuais menor se comparada às escolas regulares.

O impacto é ainda maior para jovens com atraso escolar, em que a taxa de evasão foi 19,4 pontos percentuais menor.

Professor da Faculdade de Educação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Guilherme do Val Toledo Prado afirma que uma escola de educação integral precisa, além de uma organização do trabalho dos professores, dar condições para que essa integralidade se realize.

“Isso quer dizer que a ampliação do tempo é importante, mas tem que ser seguida da criação de condições de trabalho para os professores de modo que eles tenham tempo de fazer a preparação de todo material e atividade pedagógica e também realizar um conjunto de práticas educativas no contexto da escola que favoreçam a potencialização do aprendizado”, explica.

O professor, que também é coordenador do Gepec (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada) da Unicamp, considera importante na educação integral a organização dos jovens em grêmios estudantis.

“É algo muito valorizado nas escolas desse modelo. Em outros países, os grêmios têm diferentes perspectivas que vão além do esporte e contribuem, inclusive, na compreensão de suas necessidades enquanto estudantes.”

UNIDADES

Em Americana, mais três escolas passam a oferecer, no ano que vem, o ensino integral. São elas: Professora Maria Frizzarin, Professor Mario Patarra Frattini e Professor Martinho Rubens Belluco. Em Santa Bárbara, integram o programa as escolas Dirceu Dias Carneiro, Professora Maria José Margato Brocatto e Professor Ulisses de Oliveira Valente.

Em Sumaré, mais cinco serão em período integral a partir de 2023: Professor Cândido José Martinez, João Franceschini, Professora Sônia Maria Maschio Baptista, Wadkh Jorge Maluf e Professora Wanda Felix de Andrade.

Na cidade de Hortolândia, são mais quatro: Professora Cristiane Chaves Moreira Braga, Professor Euzébio Antonio Rodrigues, Paulo Camilo de Camargo e Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo. Na região, só em Nova Odessa não houve aumento no número de escolas em período integral.