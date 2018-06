Maio tem saldo negativo de 212 postos de emprego

A RPT (Região do Polo Têxtil) fechou o mês de maio com um resultado negativo na geração de empregos. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) aponta que o saldo entre admissões e dispensas em Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré foi de menos 212 vagas. O número é resultado de 6.881 contratações e 7.093 demissões.

Dos cinco municípios, apenas Sumaré registrou um número maior de admissões (53). O pior resultado foi de Santa Bárbara (-139 vagas). O saldo de 2018, no entanto, ainda é positivo, com 2.642 novos postos abertos. Entre janeiro e maio, 37.290 pessoas foram admitidas e 34.648 foram dispensadas.

Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, a indústria (saldo de -170) e a construção civil (-128) foram os setores que mais demitiram. “Estamos diante de um cenário político e econômico de incertezas. Temos problemas no câmbio, as empresas têm dificuldade de acesso ao capital de giro, e a taxa de crescimento do PIB será menor, o que reflete no emprego”, avaliou o presidente em exercício do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), José Ricardo Roriz Coelho, no último dia 15, após o órgão divulgar o fechamento de 3,5 mil postos em todo o Estado.

Para o diretor regional do SindusconSP (Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo) em Campinas, Márcio Benvenutti, a construção é um setor com um ciclo próprio. “Quando chega a recessão ela entra por último (em crise) e quando ela acaba ela sai por último. E a retomada começa primeiro nas cidades maiores”, avalia.

Os setores de serviços (99 vagas), agropecuária (12) e comércio (10) tiveram aumentos pequenos, que não foram suficientes para compensar a desaceleração dos demais.