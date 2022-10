Maçonaria: o que é e por que gera polêmica?

Nos últimos dias, um vídeo antigo do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) discursando em uma loja maçônica viralizou nas redes sociais. Desde que as imagens foram divulgadas, logo após o primeiro turno das eleições, o interesse pelo assunto aumentou significativamente, assim como reações ao vídeo, muitas delas baseadas em desinformação.

A maçonaria não é considerada uma religião, mas uma “sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si” e que tem como propósito “a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes”, de acordo com o GOB (Grande Oriente do Brasil), associação que reúne duas mil lojas, como são chamados os templos maçônicos pelo Brasil.

A instituição diz ser essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista e nega se tratar de uma sociedade secreta. “O único segredo que existe e não se conhece senão por meio do ingresso na instituição, são os meios para se reconhecer os maçons entre si, em qualquer parte do mundo. E o modo de interpretar seus símbolos e os ensinamentos neles contidos”, afirma o Grande Oriente do Brasil.

Interior de uma loja maçônica demonstra o ambiente de reuniões de integrantes – Foto: Wichert van der Meulen_WIkimedia Commons

De acordo com o GOB, para pertencer à maçonaria não é necessário renunciar à religião, basta acreditar em “um só criador, o grande arquiteto do universo, que é Deus”.

Cercada de mistérios, a maçonaria é composta majoritariamente por homens, que se reúnem oficialmente quatro vezes ao ano, em cerimônias de acolhida a novos membros que podem ter uma hora de duração. O que ocorre nos eventos costuma ficar apenas entre os participantes.

Maçonaria vem do francês maçom, que quer dizer pedreiro. Na época em que surgiu, na idade média, eram comuns construções em pedras, como castelos e catedrais. O símbolo da instituição, inclusive, remete aos instrumentos usados pelos trabalhadores que dominavam as técnicas da construção em pedra e guardavam esse segredo.

Como a religião vê a maçonaria? No ano de 1738, o papa Clemente 12º proibiu católicos de se tornarem membros de lojas maçônicas. Anos depois, em documento escrito pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento 16, a Igreja Católica afirma que “os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão”. Apesar disso, católicos maçons não mais são punidos com a excomunhão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o padre José Antonio Boareto, professor de Teologia da PUC-Campinas, para a Igreja Católica não é possível aderir conscientemente e plenamente a fé católica e ser um maçom autêntico que aceita os preceitos doutrinários. “A grande questão para a igreja é que aquele que é maçom, que assume os princípios da maçonaria como doutrinários, não está assumindo os princípios doutrinários da fé católica”, explica.

O que não quer dizer, no entanto, que a igreja exclui aqueles que se dizem católicos e frequentam a maçonaria. “É preciso acolher cada caso concreto, acompanhar, discernir e integrar. Ajudar este católico maçônico a reconhecer que deve diferenciar sobre o que quer para sua vida e acredito que minha missão é ajudá-lo a decidir-se pelo Cristo”, afirma o padre.

A situação não é mesma, porém, quanto às igrejas evangélicas. Ao longo do século 20, os fiéis passaram a associar a maçonaria ao satanismo, a enxergar a sociedade como parte de um sistema que quer comandar o mundo. Apesar de não ser uma unanimidade, na maioria das igrejas evangélicas, hoje, é pecado ser maçom.