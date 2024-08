Lula, Tarcísio e Chico Sardelli lamentam tragédia com avião em Vinhedo

Vídeo flagrou avião caindo em Vinhedo - Foto: Reprodução/Redes sociais

O presidente Lula (PT), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) lamentaram a queda de um avião com 61 pessoas na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo. Não houve sobreviventes.

Lula pediu um minuto de silêncio durante o evento em que participava em Itajaí (SC) após ser informado sobre o acidente.

“Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 57 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, comentou.

Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024

Em mensagem publicada nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prestou solidariedade às vitimas e informou que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate das vítimas e equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram encaminhadas ao local para reforço.

“O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, afirmou Tarcísio, que estava em um compromisso no Espírito Santo e deve voar para Campinas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS – VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

O prefeito Chico Sardelli (PL), de Americana, também lamentou o acidente. “Recebi com tristeza a notícia do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no início da tarde desta sexta-feira. Que Deus possa confortar os familiares e amigos das vítimas nesse momento de luto”, publicou nas redes sociais.