Lockdown tem que ser adotado pela RMC toda para ser efetivo, avalia Dário

Após os prefeitos das 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) rejeitarem a adoção imediata de um lockdown regional, o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), avaliou que é necessário um engajamento de toda a região para que a medida seja efetiva.

Durante o encontro virtual realizado nesta terça-feira (16), ele foi a principal voz a defender a adoção conjunta de medidas mais restritivas para tentar conter a escalada de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Dário Saadi, prefeito de Campinas, durante transmissão nas redes sociais – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

“Nós entendemos que uma medida desse porte teria que ter um caráter minimamente regional. Só para se ter uma ideia. Nas cinco cidades mais próximas de Campinas, que são Hortolândia, Sumaré, Americana, Valinhos e Monte Mor, nós temos mais de um milhão de habitantes. E Campinas no meio desse centro”, comentou Dário durante live no Facebook.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Outro aspecto que foi avaliado e pesou para não adotar o lockdown imediato foi o transporte coletivo. O receio é de que a medida afete os serviços essenciais, o atendimento da saúde e até a campanha de vacinação contra a Covid-19.

“Com o lockdown, você tem uma paralisação do transporte coletivo. Nesse momento, a avaliação de todo comitê de contingência foi de que nós precisaríamos também de uma avaliação com muito cuidado sobre o transporte das milhares de pessoas que são profissionais de saúde”, disse Dário.

Diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Benjamin Bill Vieira de Souza confirmou ao LIBERAL que alguns prefeitos têm receio de adotar o lockdown por conta da reação popular. Assim como Dário, ele defende o engajamento regional.

“Não adianta Campinas entrar num lockdown e as cidades ao lado não. […] É necessário que essa ação seja tomada em conjunto. Não tem que ter medo. É a hora de tomar decisões para que a gente possa realmente salvar vidas”, afirmou Bill.

Por meio da Agemcamp, os prefeitos da RMC decidirão pleitear junto ao Governo do Estado a criação de um hospital de campanha com leitos de enfermaria para atender as 20 cidades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Quando você tem um hospital de leitos de enfermaria, é para receber aquela pessoa que está quase indo para a UTI. Para que você não transforme o seu hospital em filas. Para que as pessoas não sejam atendidas em macas, em cadeiras. Que não tenham que passar a noite inteira sentada numa cadeira”, comentou Bill.

Sexta-feira

Durante reunião virtual, os políticos decidiram se reunir novamente na sexta-feira (19), às 9 horas, para discutir a possibilidade. A intenção dos líderes é avaliar os efeitos da atual fase emergencial do Plano São Paulo, que teve início na última segunda-feira (15).

De acordo com o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), os gestores vão analisar diariamente a evolução do cenário, especialmente no que diz respeito ao isolamento social e à pressão nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermaria. A reunião de sexta pode ser antecipada em caso de necessidade.