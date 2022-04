Lockdown na China pode gerar crise de desabastecimento nas indústrias da região

Componentes e matérias primas estão com o estoque baixo, o que pode paralisar as linhas de produção

O novo lockdown decretado pelo governo chinês para conter os avanços de casos de Covid-19 aliado a uma operação-padrão por parte dos servidores da Receita Federal pode causar uma nova crise de desabastecimento de insumos e aumento de custos nas indústrias da RPT (Região do Polo Têxtil).

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Na região, é uma das principais origens das importações. Em Hortolândia, por exemplo, 52% dos produtos ou serviços são oriundos do país chinês. Em Nova Odessa, o percentual é de 19%, seguido por Americana com 18%, Santa Bárbara d’Oeste com 10% e Sumaré com 9,9%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Leandro Zanini afirma que o atual cenário das importações têm preocupado as indústrias por conta da paralisação da produção na Ásia e a operação-padrão dos fiscais da Receita Federal, uma vez que a movimentação de cargas está levando um tempo maior, gerando mais custos de armazenagem e também riscos de desabastecimento.

De acordo com ele, muitos componentes e matérias primas estão com estoques baixos, o que colocam a continuidade das linhas de produção em risco de parada, gerando atrasos nas entregas e menor oferta.

“Essas variáveis poderão impactar com reajustes nos preços ou na diminuição da oferta desses produtos dependentes de insumos importados para o mercado consumidor”, diz.

Custo do transporte e frequência dos navios também são problemas apontados por associações – Foto: Ricardo Botelho / MINFRA

Segundo o presidente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Fernando Valente Pimentel, por ora não está havendo falta de produtos oriundos da China, pelo menos de uma maneira ampla.

“O que temos é uma pressão de custo derivado do próprio aumento de gastos das matérias primas associados ao problema do transporte, que traz perturbações não só pelo aumento do custo do frete como também pela frequência dos navios”, explica.

Pimentel acrescenta que a Abit não tem conhecimento de interrupção de produção no Brasil por falta de suprimentos chineses, até porque, de acordo com ele, o país tem alternativas e possibilidades de atender uma série de demandas da indústria nacional.

“Mas, sem dúvida, o prolongamento dessa situação poderá comprometer sim o abastecimento de algumas matérias primas nas áreas de corantes, fibras sintéticas”, conclui.

O que está acontecendo na China – Dezenas de cidades chinesas vivem um lockdown para evitar a transmissão do coronavírus. Até este momento, não se trata de uma nova onda ou variante da doença. O que acontece é que o país adota uma estratégia de “Covid Zero” e, como registrou alta de casos nas últimas semanas, decidiu impor restrições.