Limeira abre concurso público para 211 vagas de emprego

A Prefeitura de Limeira abriu nesta quinta-feira (31) um concurso público que oferece 211 vagas para a administração municipal. As oportunidades são para nível superior completo, nível técnico completo, nível médio completo e nível fundamental completo, com salários que variam entre R$ 1.904,00 e R$ 8.684,46.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O cargo com maior quantidade de vagas disponíveis é monitor de escola, com 80 oportunidades. Ao todo, 72 funções serão contempladas no concurso, para atuação nas áreas da saúde, educação, engenharia, comunicação, entre outros.

Os candidatos que forem contratados terão direito a benefícios como vale alimentação (a depender do salário), assim como plano de saúde, cartão farmácia, convênio odontológico, serviço de socorro médico e vale transporte.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O modelo de avaliação será prova objetiva e redação para os cargos que necessitarem. Conforme passadas as fases, haverá a aplicação de provas específicas como processual, prática, de desempenho didático, teste de aptidão física e prova de títulos.

Todas as vagas podem ser consultadas no edital, disponível pelo site da Fundação Tec através do site. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma virtual até às 17h do dia 2 de outubro. As taxas variam de acordo com o nível de formação do candidato.

Para nível superior completo e cargos de professores, o valor é R$ 100,90; para nível técnico e médio completo, a taxa é de R$ 53,90 e, para aqueles que possuem o fundamental completo, o valor é de R$ 25,90.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco