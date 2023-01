Licitação de radares para SP-304 tem abertura de propostas marcada para fevereiro

O Governo de São Paulo prevê para fevereiro a abertura das propostas para o processo licitatório que visa à instalação de radares em diferentes rodovias do Estado, inclusive a Luiz de Queiroz (SP-304), que compreende Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba.

A informação é do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). O edital da licitação foi lançado pela autarquia em 2021, mas ficou travado por conta de questionamentos feitos junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Agora, enfim, há um sinal de que o processo vai andar. “O DER informa que atualmente trabalha na licitação para a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. Para isto, segue os trâmites da lei, cumprindo os prazos regimentais previstos”, diz o departamento, em nota.

Fiscalização tem sido realizada com radares móveis – Foto: Arquivo / LIBERAL

Conforme o LIBERAL noticiou em novembro de 2020, os radares na SP-304 foram desinstalados devido ao fim do contrato com a empresa que operava o serviço.

Desde então, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares portáteis, pela Polícia Militar Rodoviária. “O respeito às leis de trânsito, como dirigir dentro da velocidade determinada na via, é vital para um trânsito mais seguro”, aponta o DER.

De acordo com o edital, haverá sete pontos de radar entre Americana e Santa Bárbara, nos km 126+900 (sentido Piracicaba), 131+170 (sentido Piracicaba), 131+200 (sentido Rodovia Anhanguera), 133+400 (sentido Anhanguera), 134+300 (sentido Piracicaba), 137+500 (sentido Piracicaba) e 143+650 (dois sentidos).

DADOS. Segundo dados do Infosiga, sistema de estatísticas de trânsito do governo estadual, 2022 terminou com cinco acidentes fatais na Rodovia Luiz de Queiroz, no trecho entre Americana e Santa Bárbara. Houve uma queda em comparação a 2021, que acumulou 12 casos, maior número desde o início da contabilização.

Os dados começaram a ser computados pelo Estado em 2015, quando o trecho registrou dez acidentes com morte. Depois, houve oito ocorrências em 2016, nove em 2017, oito em 2018, dez em 2019 e cinco em 2020.