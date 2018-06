Liberar funcionários em dia de jogo é opção das empresas

Com a proximidade da Copa do Mundo da Rússia, que tem início no dia 14 de junho, muitos começam a se questionar sobre a possibilidade de assistir aos jogos do Brasil na competição, já que o País costuma ‘parar’ para o espetáculo e muitas empresas escolhem por permitir a saída de seus trabalhadores no horário das partidas ou até em um período todo do dia.

Foto: Arquivo - O Liberal

No entanto, de acordo com o advogado Ailton Sabino, do escritório Sabino Advogados, de Americana, não há qualquer lei que estabeleça que uma empresa é obrigada a liberar seus funcionários para assistir aos jogos. A decisão, por mais comum que seja, nada mais é que uma opção do próprio empregador, que pode escolher entre liberar os funcionários ou realizar um esquema de compensação de horas.

“No ordenamento jurídico trabalhista não tem nenhum dispositivo que determine que a empresa autorize. Se a empresa resolver liberar por mera liberalidade, ela não poderá descontar do funcionário, mas ela não tem nenhuma obrigação legal de fazer essa liberação nos dias dos jogos. A prática geralmente adotada pelas empresas é ir compensando, às vezes até antes do jogo, às vezes faz uma compensação posterior, a maioria faz dessa forma”, explica o advogado.

Diante da situação, o advogado alerta para as punições que um determinado funcionário possa sofrer caso ele decida simplesmente faltar ao trabalho no dia ou horário de um jogo por exemplo, que seriam as mesmas punições de uma falta qualquer, já que uma partida da seleção brasileira, mesmo na Copa do Mundo, não pode ser levada em conta como justificativa para nada.

“Além de sofrer os descontos [na folha de pagamento], ele pode até ser penalizado com uma advertência disciplinar, mas não é prática das empresas demitir por justa causa e nem é motivo também para aplicação dessa pena”, completou Sabino.

Por fim, vale a pena lembrar que as empresas também têm a liberdade de optar por escolher um determinado grupo de funcionários e não outro, principalmente no caso de serviços essenciais, que precisam ser mantidos independente do que aconteça.