LIBERAL traz propostas de candidatos a deputado

A partir desta terça-feira, 20, até o dia 30 de setembro, o LIBERAL reúne as principais propostas dos 54 candidatos a deputado estadual e federal ligados à RPT (Região do Polo Têxtil). O conteúdo será publicado na versão impressa e nas plataformas digitais.

O LIBERAL distribuiu um questionário eletrônico aos candidatos e pediu que eles descrevessem em texto quais são suas principais propostas, caso sejam eleitos. A eleição ocorre no dia 2 de outubro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ordem de publicação das propostas obedecerá a critérios estabelecidos pela Redação e informados aos candidatos. A base será o tempo de propaganda eleitoral partidária. Candidatos de partidos com maior tempo de exposição serão os últimos a terem as propostas publicadas.

Entre os dias 20 e 27 (com exceção do sábado e do domingo), o LIBERAL publica os projetos dos 33 candidatos a deputado estadual. Serão, no máximo, sete nomes por dia. Na semana seguinte, entre 28 e 30, serão publicadas as propostas dos 21 candidatos a deputado federal (veja o calendário).

Candidatos a deputado estadual

20/9 – Terça-feira

Giane Ferreira (PRTB) Sumaré

Elisangela Ferreira (PRTB) Sumaré

Ismael Pintor (Agir) Sumaré

Camila Cristina Brito (Agir) Sumaré

Caio Alexandre (PSC) Americana

Pastor Allan Lima (PSC) Americana

Edivaldo Meira – Batoré (PSC) S. Bárbara

21/9 – Quarta-feira

Jesus (Avante) S. Bárbara

Marcos Homsi (Novo) Americana

Doutor Douglas Oliveira (Novo) Hortolândia

Eliana Pascon (Patriota) S. Bárbara

Dr. Renato Martins (PTB) Americana

Dr. Amorim (PTB) S. Bárbara

Marizete Gomes (Podemos) Hortolândia

22/9 – Quinta-feira

Leco Soares (Podemos) Americana

Kim (PDT) Americana

Leonora Perico (PDT) Americana

Adolfo Basso (PDT) S. Bárbara

Ricardo Molina (Republicanos) Americana

Clemilton Silva (Republicanos) Hortolândia

Dr. José (PSB) S. Bárbara

23/9 – Sexta-feira

Sirineu Araújo (PL) Sumaré

Dr. Romar (MDB) Americana

Décio Marmirolli (PSD) Sumaré

Dirceu Dalben (Cidadania) Sumaré

Israel Alexandre (PSDB) Americana

GCM Ruizão (PP) Sumaré

Eduardo Ricatto (PP) Hortolândia

27/9 – Terça-feira

Marília Caputti (PP) Americana

Thiago Martins (PV) Americana

Profª Juliana Soares (PT) Americana

Ana Perugini (PT) Hortolândia

Marcos Fontes (União) S. Bárbara

Candidatos a deputado federal

28/9 – Quarta-feira

Priscilla Holanda (PRTB) Sumaré

Neia Mello (Agir) Sumaré

Bira da Autoescola (Avante) Americana

Sandra Macedo (Novo) Americana

Cláudio Peressim (Patriota) S. Bárbara

Walter Tato (Podemos) Hortolândia

Guilherme Dall’Orto (Podemos) Sumaré

29/9 – Quinta-feira

Maria Giovana Fortunato (PDT) Americana

Henrique do Paraíso (Republicanos) Sumaré

Gualter Amado (Republicanos) Americana

Gilberto Boby Boby (Republicanos) Americana

Marschelo Meche (PL) Americana

Professora Sula (MDB) Sumaré

Denis Andia (MDB) S. Bárbara

30/9 – Sexta-feira

Eliel Miranda (PSD) S. Bárbara

Vanderlei Macris (PSDB) Americana

Thalia Brasil (PP) Americana

Simone Betini (PP) Hortolândia

Márcia Rebeschini (PV) Nova Odessa

Fabio Calixto (PT) Hortolândia

Ceará (União) Hortolândia.