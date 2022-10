LIBERAL terá cobertura em tempo real nas eleições deste domingo

O domingo de eleições terá cobertura especial do Grupo Liberal. Na internet, o site do LIBERAL começa a atualizar o noticiário sobre a votação em Americana e região e no País logo no início da manhã, em tempo real. As rádios Clube (AM 580) e Gold (FM 94.7) também terão boletins de hora em hora.

A partir das 17h, haverá uma live no Facebook e no YouTube direto dos estúdios da Gold, com a divulgação da apuração e dos resultados. Na segunda-feira, uma edição impressa especial será entregue na casa dos assinantes e nos pontos de venda.

Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Coberturas ao vivo dos dias de eleição são uma marca do Grupo Liberal desde que o rádio passou a fazer parte do portfólio de veículos da casa, antes com a Rádio Você e hoje com a Gold e a Clube”, comenta o editor e coordenador de radiojornalismo Bruno Moreira.

“É a mídia que consegue ser mais ágil no contato com a audiência, tanto na transmissão da informação quanto da análise, e se mostra fundamental para um dia tão importante quanto esse”, complementa.

A cobertura terá uma equipe de cerca de 20 jornalistas, que focarão na produção de noticiário local sobre o dia de votação na RPT (Região do Polo Têxtil). Durante o dia, o conteúdo trará informação sobre a movimentação nas seções eleitorais e as ocorrências e episódios mais relevantes.

O eleitor também poderá encontrar nas plataformas do LIBERAL informações sobre candidatos, sobre os locais de votação, o que pode e o que não pode na hora do voto, além dos resultados.

“As eleições são um momento ímpar para o trabalho da imprensa. É uma data em que os caminhos de uma cidade, de um estado ou do País podem mudar. Ou seja, há um imenso interesse público neste assunto”, diz o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle.