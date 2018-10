LIBERAL realiza cobertura total sobre as eleições

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A cobertura do dia de votação do segundo turno das Eleições 2018 na RPT (Região do Polo Têxtil) estará, neste domingo, nas rádios VOCÊ AM-580 e 94.7 FM e no portal de notícias do LIBERAL – www.liberal.com.br. Os eleitores irão escolher neste domingo os cargos de governador e presidente.

Logo no início da manhã, jornalistas do LIBERAL já estarão nos pontos de votação de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia acompanhando a movimentação de eleitores nas seções.

Nas rádios do Grupo Liberal haverá giros de informação com os repórteres a cada uma hora. No portal, o leitor poderá encontrar as principais notícias das eleições relacionadas ao Estado e ao Brasil atualizadas em tempo real. A cobertura terá a participação de pelo menos 20 jornalistas e locutores do Grupo e também estará presente nas redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter.

Ao fim da votação, a partir das 18h30, tem início a edição especial da cobertura das eleições 2018 do programa Liberal No Ar. A transmissão será feita pelas rádios VOCÊ AM-580 e 94.7 FM, em cadeia, e pela página do Facebook do jornal.