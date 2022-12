LIBERAL lança Anuário Casa 2022 com conteúdo de arquitetura, design e construção

Começa nesta terça-feira a distribuição do Anuário Casa, produto do Grupo Liberal voltado para a arquitetura, design de interiores e construção. A publicação será entregue aos assinantes de revistas e estará disponível com edições limitadas nas bancas de jornais de Americana e na sede do LIBERAL, na Vila Santa Catarina.

O Anuário Casa reúne um time de profissionais e empresas locais, com ideias para inspirar na transformação do lugar onde moramos em um espaço bonito, acolhedor e funcional.

Tema de capa, o living pode ser considerado um cartão de visitas de uma residência. Localizado logo na entrada, na maioria das vezes, o ambiente é onde damos boas-vindas a quem nos visita.

Anuário também será vendido nas bancas e na sede do LIBERAL – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Esperamos, com a nossa seleção de imagens, inspirar os leitores a investirem nesse ambiente, para deixá-lo mais bonito e aconchegante”, destaca a editora de Suplementos do LIBERAL, Valéria Barreira.

Além disso, o leitor conhece um apartamento compacto, com metragem inferior a 50 metros quadrados, com soluções criativas visando conforto e versatilidade no cotidiano. Também pode conferir detalhes de uma área gourmet com estrutura completa e ambiente moderno para confraternizações.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta edição, o Anuário Casa mostra ainda como o estilo vintage tem marcado presença no universo da decoração, aspectos que permitem às fachadas serem atemporais, inspirações decorar corredores e quartos que refletem as personalidades de seus proprietários, além de áreas de lazer convidando para momentos de relaxamento em família e entre amigos.

Quem está passando por uma obra encontra na publicação variadas dicas de construção e reforma. Esta edição também traz sugestões para acertar na marcenaria da casa toda, informações para entender as possibilidades de construção e revestimento de escadas e tendências para pinturas de paredes.