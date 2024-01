Levantamento em dados do governo federal mostra o caminho e as cifras do comércio exterior da RPT

Reportagem do LIBERAL mapeou os caminhos e as cifras das importações e exportações da Região do Polo Têxtil

No ano passado, a região exportou US$ 1 bilhão e importou 2,4 bilhões - Foto: Codesp/Divulgação

As negociações financeiras envolvendo empresas locais e outros países são um indicador importante do desenvolvimento econômico da região.

A partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a reportagem do LIBERAL mapeou os caminhos e as cifras das importações e exportações da Região do Polo Têxtil.

Na última semana, o LIBERAL mostrou que o volume de bens e produtos negociados com o exterior havia registrado uma queda entre 2022 e 2023. Ainda assim, a balança comercial local coloca a região como uma das mais ativas no comércio exterior do Estado. No ano passado, a região exportou US$ 1 bilhão e importou 2,4 bilhões.

Países como Estados Unidos, Alemanha e Argentina estão entre os principais parceiros comerciais dos municípios da RPT. Eles recebem de metais preciosos e pneus a carnes bovinas.

Já a Índia e a China aparecem ainda como endereços de importação para as indústrias da região, que compram lá fora borracha, partes de maquinários e peças automotivas.