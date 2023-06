Leilão de ‘castelo’ de José Rico termina sem interessados

Cantor pretendia montar um estúdio no local – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O leilão do “castelo” do cantor José Rico, localizado em Limeira, no limite com Americana, terminou sem interessados nesta segunda-feira (19). A concorrência, iniciada no último dia 13, terminou às 11h. Agora, o imóvel fica disponível para venda direta até o dia 12 de setembro.

Nesse período, a propriedade será vendida para o primeiro que formular proposta que atenda às condições fixadas pelo edital. O valor mínimo continua R$ 1,6 milhão. As propostas podem ser apresentadas por meio do site galeriapereira.com ou pelo e-mail contato@galeriapereira.com.br.

Conforme o LIBERAL revelou, o leilão foi determinado pela Justiça do Trabalho de Americana em processo movido por um ex-funcionário do cantor, que fazia dupla sertaneja com Milionário e morreu em março de 2015, aos 68 anos.

O ex-empregado entrou com uma ação contra a Cian Publicidade e Promoções Artísticas, que pertence a um grupo econômico que ficou com o espólio do cantor e é o responsável pelo pagamento da dívida trabalhista, estimada em cerca de R$ 7 milhões pela 2ª Vara do Trabalho de Americana.

O “castelo”, avaliado em R$ 3,5 milhões pela Justiça, fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330). No local, o músico pretendia montar um estúdio, mas a intenção também era fazer do lugar um recanto.