Lei federal obriga atendimento ao IBGE e prevê multa para quem se negar

Uma lei federal, sancionada em novembro de 1968, obriga a população a prestar informações ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em caso de negativa, a legislação prevê àqueles que se recusarem a passar dados ao órgão multa de até dez vezes o salário mínimo (R$ 1.212) e, em caso de reincidência, o dobro do valor.

O coordenador de área do IBGE, Elioenai Wilcesky Tosini Neves, responsável pelo Censo em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, explica que quando o morador se recusa a responder o Censo, ele não está exercendo o seu papel de cidadão.

Recenseadores buscam ouvir moradores da região do São Vito, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“[Além de infringir a lei], ele não mostra o retrato da sua família, da sua comunidade, das dificuldades que passa, ou seja, ele passa a não ter voz. Muitas vezes o morador reclama que o vereador, a prefeitura, não vai na escola, no posto de saúde, mas quando o poder público vai até sua casa, ele se recusa”, apontou Eli.

Ele acrescentou, ainda, que a lei federal exige que o órgão garanta o sigilo das informações prestadas.

“Nosso objetivo é levantar informações para retratar a realidade por meio da cidadania, mas caso a pessoa não responda, ela precisa pagar a multa e, mesmo assim, vai precisar responder ao questionário”, disse.

Há mais de um mês do início do Censo, Americana tem somente 14% das informações coletadas. Em Santa Bárbara, 13,4% e, em Nova Odessa, os profissionais somam 21,2% de entrevistas finalizadas.

Na sessão dos vereadores da última segunda-feira, o vereador de Nova Odessa, Paulinho Bichof (Podemos), usou a tribuna para alertar a população para que respondam aos profissionais.

“Eu sei que as pessoas têm medo, mas os recenseadores estão identificados. Vamos humanizar, vamos ter amor ao próximo. O IBGE é tão importante para nós, ele precisa dos números para a educação, segurança, hospitais, entre outros”, salientou.

Já em Americana, o IBGE está criando uma força-tarefa em parceria com o poder público para atuar com mais abrangência e informar a população da necessidade da participação no Censo.

A comandante da 2ª Companhia da PM, em Santa Bárbara, capitã Carolina Pádua Rosa informou que, em parceria com a prefeitura, a polícia está trabalhando para que os munícipes respondam as perguntas.

“Sabemos da importância. Então, nos colocamos à disposição caso um morador tenha uma desconfiança ou queira a presença da PM durante a coleta dos dados”, disse a capitã.

DIFICULDADES

Conforme já retratado pelo LIBERAL, entre os desafios encontrados pelos recenseadores estão ameaças de moradores, desconfiança e até pessoas que fingem que não estão na residência. Na época, a equipe de reportagem acompanhou uma agente que, de quatro casas que a tocou o interfone ou bateu palma, apenas em uma foi atendida.

De acordo com o coordenador da área de Sumaré e Hortolândia, Alan Henrique de Souza, a população dos municípios tem recebido bem os agentes. “Há um grande volume de recusas, mas a grande maioria das pessoas cooperam com o IBGE e respondem”, informou.

Em Sumaré, os recenseadores já coletaram 18,8% das informações necessárias e, em Hortolândia, 26,6% do questionário já foi respondido pela população local.