Ladrão rende caminhoneiro em Limeira e rouba carga avaliada em R$ 257 mil

Vítima foi abandonada na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, na algura do km 10 - Foto: Reprodução - Google Street View.JPG

Um homem armado abordou um caminhoneiro de 62 anos na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Limeira, o obrigou a dirigir o caminhão trator até Santa Bárbara d’Oeste, onde o liberou na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306) e, em seguida, fugiu com a carga de óleo de soja, avaliada em mais de R$ 257 mil. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (18).

De acordo com a vítima, ele havia carregado o veículo com óleo de soja em Bebedouro e seguiria para Paranaguá, no Paraná, quando, por volta de 18h, foi abordado por um homem armado na altura do km 114, da Rodovia Deputado Laércio Corte.

O criminoso entrou no caminhão e obrigou o idoso a dirigir até a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi , em Santa Bárbara. No km 17, o assaltante ordenou que ele parasse o veiculo no acostamento. Depois de estacionar, o motorista foi colocado em um carro, que o levou a alguns metros de onde o caminhão estava parado, na mesma via, só que no km 10.

Momentos depois, ao retornar a pé ao local onde o caminhão estava, o caminhoneiro constatou que a carga tinha sido levada, ficando para trás apenas a cabine. Além da carga, o ladrão roubou o celular e R$ 115 do motorista.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi chamada e conduziu a vítima ao plantão policial. Um boletim de ocorrência foi registrado. Ainda segundo o registro, tanto o caminhão, quanto a carga, estavam assegurados.

Até a publicação desta reportagem, a carga de óleo não tinha sido recuperada e nenhum suspeito foi identificado.