Klabin e Bom Peixe anunciam vagas de emprego em Piracicaba

São duas vagas com benefícios e salários a combinar; veja como concorrer

Duas empresas com unidades em Piracicaba, a Klabin e a Bom Peixe, anunciaram oportunidades de emprego no município. São duas vagas, sendo que os cargos têm salários a combinar e oferecem benefícios.

A Klabin, localizada na Vila Industrial, oferece uma vaga no cargo de Laboratorista I, que exige formação em um curso técnico em química.

Entre as funções estão a realização de ensaios de matérias-primas e produtos em laboratório para qualificação e quantificação de aparas, além de elaboração de relatórios, laudos, etc.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, além de auxílio academia, creche e farmácia, restaurante interno, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, entre outros.

A empresa disse que preza por oportunidades iguais e que considera todos os candidatos, “independentemente de gênero, etnia, religião, nacionalidade, idade, estado civil, orientação sexual e deficiência de qualquer natureza”.

Já a Bom Peixe, cuja matriz está localizada no Distrito Industrial Unileste, disponibilizou uma vaga no cargo de analista de desenvolvimento sênior, que terá que treinar e acompanhar as equipes e os gestores, além de elaborar relatórios e diagnósticos sobre o clima organização da empresa.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão café da manhã, assistência médica e vale-alimentação. É preciso ter formação em psicologia ou em área relacionadas.