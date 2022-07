Klabin anuncia nova unidade em Piracicaba, com investimento de R$ 1,6 bilhão

A Klabin, empresa especializada em papelão ondulado e papéis, vai construir uma nova unidade em Piracicaba, com investimento de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. A nova planta fabril foi batizada de projeto Figueira e, quando estiver pronta, deve gerar aos menos 500 vagas de emprego só na operação da fábrica. O anúncio da unidade foi feito na tarde de quarta-feira (21).

A indústria deve ser instalada em uma área de aproximadamente 1 milhão de m², com 700 postos de trabalho no pico das obras da unidade, que tem início das operações previsto para 2024.

Nova fábrica foi anunciada pela Prefeitura de Piracicaba nesta quarta – Foto: Prefeitura de Piracicaba / Divulgação

De acordo com o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (União Brasil), o investimento da Klabin é o maior já realizado na história do município. O chefe do Executivo disse que a disputa pela planta foi acirrada, envolvendo inicialmente países sul-americanos e também outros estados brasileiros, além de cinco municípios paulistas na fase fina.

Em entrevista ao LIBERAL, o diretor do Negócio de Embalagens da Klabin, Douglas Dalmasi, explicou que Piracicaba foi escolhida por conta de sua localização estratégica.

“Na verdade, a Klabin está presente na cidade desde 1967, com uma fábrica que produz embalagens de papelão ondulado e papel reciclado. O município está localizado no maior centro consumidor do Brasil, e a instalação de uma nova unidade de embalagens de papelão ondulado em uma região onde já operamos reforça a integração dos nossos negócios”, disse o diretor.

Apesar da fábrica não estar dentro da RPT (Região do Polo Têxtil), a construção da nova planta deve influenciar na economia de toda a região. “Provavelmente não terá trabalhadores só da cidade, então vai gerar um aumento na demanda de empregos, o aumento de renda e de consumo aqui na região”, comentou a economista Caroline Miranda Brandão.

Além disso, Caroline ressaltou que o segundo efeito que a instalação da indústria deve causar na região é o chamado encadeamento para frente e para trás. “A Klabin vai puxar serviços e produções para a atividade dela. Então, por exemplo, vai contratar uma empresa de segurança na planta, gerando serviços para a cidade”, finalizou.

EMPRESA

A Klabin também tem outras 22 unidades industriais no Brasil, localizadas no Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além de uma unidade na Argentina.