Kits escolares devem chegar após início do ano letivo

Os kits escolares dos 85 mil alunos das Diretorias de Ensino de Americana e Sumaré, que incluem as demais cidades da região, devem ser entregues apenas no início do mês que vem. O início do ano letivo está marcado para 1° de fevereiro. Segundo informações da Secretaria Estadual de Educação, os contratos para aquisição dos kits foram assinados nesta terça-feira após não terem sido firmados ainda no ano passado.

De acordo com a pasta estadual, os contratos para aquisição dos itens são sempre realizados no semestre anterior. “No entanto, a gestão passada não firmou o convênio e deixou a maior parte dos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio sem o kit escolar”, explicou. Até o momento, apenas crianças e jovens da capital estavam com o material assegurado – cerca de 965 mil alunos.

“Ter mais de 70% dos estudantes sem o material escolar no início deste ano letivo é extremamente prejudicial. Professor em sala de aula e material escolar para os estudantes são questões essenciais e básicas para um bom início de ano letivo. Por isso, agilizamos o processo e em uma semana foi possível firmar os contratos”, disse o secretário da Educação, Rossieli Soares.

Pela regra, as empresas têm até 150 dias para fazer a entrega. A gestão da secretaria negociou com as contratadas para que a entrega seja antecipada para reduzir o impacto para os estudantes. A expectativa é que a entrega comece ainda em janeiro para a capital e no início de fevereiro para os demais municípios. Os kits são destinados a todos os alunos da rede pública e são compostos por materiais como cadernos, giz de cera, tinta, canetas e lápis.