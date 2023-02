Justiça pagou R$ 231 milhões em processos trabalhistas na região em 2022

Mais de 40% do valor pago se deu após acordos entre as partes das ações

A Justiça do Trabalho liberou, no ano passado, o pagamento de R$ 231,3 milhões a trabalhadores da RPT (Região do Polo Têxtil) que tiveram direitos reconhecidos em ações judiciais. Os dados constam em levantamento feito pelo TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) a pedido do LIBERAL.

A maior parte dos pagamentos foi resultado de acordos. Foram R$ 101,9 milhões, o que corresponde a 44,09% do total destinado aos trabalhadores. Outros R$ 72,5 milhões (31,34%) foram pagos espontaneamente, ou seja, quando a parte condenada cumpre voluntariamente o que foi decidido por um juiz. E o restante, R$ 56,8 milhões (24,56%), são decorrentes da execução trabalhista quando é imposto o cumprimento do que foi acordado ou determinado pela Justiça.

Fórum da Justiça do Trabalho, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O montante contempla ações que tramitaram nas varas trabalhistas de Americana – que abarca também Nova Odessa –, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. Segundo o presidente do TRT-15, desembargador Samuel Hugo Lima, a maioria dos pagamentos é referente a verbas rescisórias.

“Boa parte desses processos foi ingressado na época da pandemia, quando muitos empregadores quebraram e dispensaram os trabalhadores sem conseguir fazer o acerto. São ações que agora estão sendo solucionadas. De alguma forma a economia foi se ajeitando e o empregador conseguiu pagar”, afirma.

Para o desembargador, a melhor saída para os conflitos trabalhistas são as conciliações. “Nosso tribunal está investindo muito nas conciliações. E as empresas estão se conscientizando da importância delas”. A conciliação acontece quando as duas partes chegam a um acordo, com a participação de um mediador, mas sem a necessidade de um processo judicial.

REGIÃO. O TRT-15 garantiu, no ano passado, a maior soma de valores pagos aos trabalhadores que procuraram o Judiciário em busca de reparação por algum direito. O órgão, sediado em Campinas, abrange 599 municípios, incluindo os da RPT.

De janeiro a dezembro de 2022, foram pagos R$ 5,36 bilhões, quase 15% dos R$ 38,7 bilhões destinados pelos 24 TRTs, de acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho.

Dos R$ 5,36 bilhões, R$ 2,77 bilhões foram pagos por meio de acordos entre trabalhadores e empregadores, após mediação das equipes do TRT-15. Os pagamentos espontâneos, somaram R$ 1,42 bilhão. Já os valores decorrentes de execuções trabalhistas, totalizaram R$ 1,17 bilhão.

Na RPT, o setor da indústria reúne 31% do total dos processos trabalhistas ajuizados no ano passado, o que corresponde a 2.886 das 9.314 ações. O segundo setor com mais reclamações é o de serviços diversos, com 1.817 processos, o que equivale a 19,5% do total de ações.