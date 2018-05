Justiça manda multar quem tentar parar caminhão

A Justiça de Campinas estipulou nesta terça-feira (29) multa diária de R$ 10 mil para quem tentar interceptar caminhões que deixarem as distribuidoras de Paulínia para abastecer postos de combustíveis em 90 cidades, incluindo as cinco da RPT (Região do Polo Têxtil). A decisão liminar da 6ª Vara Cível atende pedido do Recap (sindicato dos postos de combustíveis que representa a região) e também determina escolta policial para abastecer os postos.

Alguns postos da região receberam combustível nesta terça por meio de escolta, mesmo aqueles que não abastecem veículos de serviços considerados essenciais.

Em frente às distribuidoras, há centenas de caminhoneiros parados na noite desta terça. Porém, caminhões continuam saindo sob escolta para carregar combustível. Pela manhã, a tropa de choque da PM negociou a saída de caminhões parados próximo à Replan.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na noite desta terça, já era possível abastecer mais rápido. Em um posto da Avenida Abdo Najar, perto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quem pegou a fila por volta das 20h demorou 20 minutos para abastecer.

Policiais que estavam no local informaram que apenas postos que abastecem viaturas de polícia, guardas, ambulâncias e outros serviços considerados essenciais estavam sendo escoltados. Porém, o Recap informou que postos que não abastecem carros de órgãos de serviços essenciais também receberam combustível por meio de escolta.