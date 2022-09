Justiça Eleitoral define esquema de segurança da votação em Americana e Santa Bárbara

Juntas, as cinco cidades da Região do Polo Têxtil, têm 737.995 eleitores aptos a votar, de acordo com estatísticas do TSE

Urnas eleitorais terão proteção de autoridades de segurança nas eleições do dia 2 - Foto: Fernando Frazão - Agência Brasil

A Justiça Eleitoral já definiu como será o esquema de segurança no primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Na data, os eleitores devem ir às urnas para escolher o presidente da República, governador, senador, deputados federal e estadual.

Segundo Fábio Siscari de Andrade, chefe do cartório zona 384, no bairro São Vito, em Americana, será mantido o mesmo sistema de segurança das eleições anteriores, que de acordo com ele, sempre funcionou.

“Todos os locais de votação contarão com membros das forças policiais, sejam municipais ou militares”, afirmou, acrescentando que apesar da polarização acirrada, acredita na segurança das urnas eletrônicas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em reunião realizada nesta sexta-feira com as policiais Militar e Civil, guarda municipal e representantes do cartório eleitoral, o juiz eleitoral de Santa Bárbara d’Oeste, Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, solicitou a segurança das urnas eletrônicas a partir de 23 de setembro, após inseminadas e lacradas.

Na ocasião, também ficou acertada a escolta das urnas que serão entregues em 1º de outubro. Foi definido ainda o reforço do policiamento nos locais de votação que se encontram em bairros com maior índice de periculosidade e o acompanhamento de policiais militares ao juiz e promotor eleitoral, Amélio Pasini Júnior.

Em Nova Odessa, segundo o chefe do cartório do Bosque dos Cedros, Haroldo Félix Rodrigues, está prevista uma reunião na próxima segunda-feira para definir o esquema de segurança. Em Sumaré e Hortolândia, o assunto também ainda será discutido na semana que vem.

Em nota, o 48º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que responde pelos municípios de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, entre outros, informou que haverá uma reunião na próxima semana com o juiz eleitoral, a Polícia Civil e a Guarda Municipal das cidades pertencentes a área de atuação para definir sobre o reforço da segurança no dia 2 de outubro.

O LIBERAL também questionou o 19º BPM-I, que abrange os municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

Juntas, as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), têm 737.995 eleitores aptos a votar, de acordo com estatísticas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).