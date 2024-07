Justiça Eleitoral convoca 3,6 mil mesários para eleições em Americana e Santa Bárbara

Ao todo, 3,6 mil mesários de Americana e Santa Bárbara d’Oeste serão convocados pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo para trabalharem nas eleições municipais, agendadas para 6 de outubro deste ano. As notificações começaram a ser enviadas neste mês e seguirão até 7 de agosto. Os participantes têm até cinco dias para confirmarem o interesse.

Só podem trabalhar como mesários maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Segundo o chefe do Cartório Eleitoral de Americana, Márcio Uchida, o município tem 2.060 eleitores que atuarão como mesários. Por sua vez, o Cartório de Santa Bárbara confirmou que a cidade terá 1.580 trabalhadores. Em média, cada seção necessita de quatro mesários.

A convocação é feita, inicialmente, pelo e-mail ou WhatsApp. Na mensagem, é enviado um link com uma senha exclusiva para que o colaborador possa fazer a confirmação.

Se em até cinco dias o processo não é concretizado, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) envia uma carta via Correios. Os responsáveis pelos cartórios ainda tentam fazer contato por telefone.

“Nesta etapa, os eleitores convocados podem se recusar a trabalhar nas eleições, desde que justifiquem com documentos comprobatórios. O deferimento do pedido ficará a critério do juiz eleitoral”, informou Uchida.

As pessoas chamadas que não fizerem a confirmação serão substituídas até 7 de agosto, quando acontecerão as nomeações, por meio de edital – este processo que define a lista de trabalhadores por cidade.

Ao LIBERAL, o Cartório de Santa Bárbara informou que o treinamento dos colaboradores será realizado em agosto. Já os eleitores que ficarão no apoio logístico e na mesa de justificativa de voto serão convocados posteriormente.

Critérios

Só podem trabalhar como mesários maiores de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Não são permitidos candidatos ou parentes de candidatos até segundo grau, membros de diretórios de partidos, autoridades, agentes policiais, guardas civis, funcionários de cargos de confiança nas prefeituras, pessoas que pertencem ao serviço eleitoral e agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária.

Por sua vez, como benefícios, os mesários têm dois dias de folga para cada dia de treinamento e trabalhado, auxílio-alimentação de R$ 60, preferência no desempate em concursos públicos, utilização das horas em exercício para atividades complementares em faculdades e certificado.