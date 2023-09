Após tentativa fracassada, a 2ª Vara do Trabalho de Americana determinou, na semana passada, que haja um novo leilão do castelo do falecido cantor José Rico, situado em Limeira, quase no limite com Americana. Porém, desta vez, a Justiça vai oferecer 100% do imóvel, avaliado em R$ 15,1 milhões.

O local já ficou disponível para venda entre os dias 13 de junho e 12 de setembro deste ano. Mas, na oportunidade, o comprador entraria numa sociedade e ficaria dono de apenas 21,176% do terreno. Essa fatia vale R$ 3,2 milhões, mas o lance mínimo era R$ 1,6 milhão. No entanto, não houve interessados.

Agora, o leilão envolverá cotas de coproprietários, motivo pelo qual, segundo a Justiça, o lance mínimo não pode ser menor do que 90% do valor total de avaliação. Ou seja, os interessados deverão fazer ofertas de, pelo menos, R$ 13,6 milhões.

Castelo de José Rico – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Primeiro, haverá um prazo de cinco dias para concorrência pública. Depois, se não houve propostas, o processo irá para a fase de “venda direta”, na qual o imóvel é arrematado pela primeira pessoa que fizer uma oferta dentro das condições previstas em edital. Essa etapa se estende por 85 dias.

O cronograma com todas as datas ainda serão apresentados pelo corretor judicial à Justiça. Todas as propostas deverão ser feitas por meio do site www.galeriapereira.com ou pelo e-mail contato@galeriapereira.com.br.

Ação trabalhista

O leilão ocorre devido a um processo movido por um ex-funcionário de José Rico, que fazia dupla sertaneja com Milionário e morreu em março de 2015, aos 68 anos.

O ex-empregado entrou com uma ação contra a Cian Publicidade e Promoções Artísticas, que pertence a um grupo econômico que ficou com o espólio do cantor e é o responsável pelo pagamento da dívida trabalhista, estimada em cerca de R$ 7 milhões pela 2ª Vara do Trabalho de Americana.

A mansão fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330). No local, o músico pretendia montar um estúdio, mas a intenção também era fazer do lugar um recanto.

A defesa da Cian Publicidade e Promoções Artísticas não foi encontrada.