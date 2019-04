Justiça determina mudanças no Comitê PCJ

Uma decisão do juiz Wander Pereira Rossete Júnior, de Piracicaba, determinou alterações no estatuto do Comitê das Bacias PCJ (dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), para que 50% dos membros sejam representantes da sociedade civil. O processo eleitoral que estava previsto para 29 de março também foi suspenso. Ainda cabe recurso.

Já o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) manteve no dia 19 de março a antecipação de tutela sobre a eleição e negou o pedido de efeito suspensivo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. De acordo com o secretário-executivo do Comitê PCJ, Luiz Roberto Moretti, o órgão está providenciado as alterações estabelecidas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A decisão é resultado de uma ação civil pública do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do MP (Ministério Público). De acordo com o promotor Ivan Carneiro Castanheiro, até então o comitê era composto por 53 membros: 1/3 do governo estadual, 1/3 do governo municipal e 1/3 da sociedade civil.

“Na próxima eleição acho que vamos ter uma mudança de panorama nas decisões do comitê de bacias. É de se imaginar que com a nova forma de gestão, haja uma prevalência do interesse público ao interesse político. Que prevaleçam as decisões técnicas, do âmbito da coletividade”, afirmou Castanheiro.

O promotor aponta que os membros dos municípios acabavam votando junto com o Estado pelo fato dos prefeitos serem do mesmo partido do governador ou por serem dependentes financeiramente do Estado. Uma das funções do comitê é gerenciar os recursos hídricos para 71 cidades paulistas.

O Comitê PCJ informou que no dia 25 de abril haverá alteração do estatuto e reabertura do processo eleitoral. Está prevista para 28 de junho a conclusão da eleição, com a posse dos novos membros. “Apresentou-se recurso contra a decisão, mas que ainda tramitará nas demais instâncias. Por ora, deve ser feita a alteração de acordo com a decisão judicial”, esclareceu Moretti.

Já a assessoria de imprensa da Fazenda Pública do Estado disse que “a decisão referida, de 19/03/2019, limitou-se a apreciar pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, sem julgar o mérito do recurso. O Estado aguarda posicionamento definitivo do Tribunal de Justiça sobre o caso”.