Justiça pede bloqueio de R$ 1,2 milhão de médico

A Justiça de Americana determinou na última semana o bloqueio de R$ 1,2 milhão em bens do médico Maurício Boschi. Ele é acusado pelo MP (Ministério Público) de improbidade administrativa por manter, ao mesmo tempo, contratos de trabalho com horários incompatíveis junto às prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. A ação pede que ele seja condenado a devolver os salários pagos de forma indevida pela administração americanense.

Foto: Reprodução / Facebook

Pediatra e médico do trabalho, ele deveria bater ponto de segunda a sexta, entre 7 e 11 horas, no Ambulatório Médico de Americana. A partir de 1996, no entanto, ele começou a trabalhar na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Mollon, em Santa Bárbara, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais (entre 7 e 11 horas e entre 12 e 16 horas).

Além dos vínculos empregatícios municipais, Boschi teria firmado, ainda, um contrato de prestação de serviços com a Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana). Para a autarquia, seu horário de trabalho deveria ser de 8 às 12 horas, também em dias úteis.

Segundo o promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici, responsável pelo caso, uma sindicância realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara concluiu que ele cumpria com seus horários na cidade. “Resultando a conclusão que descumpriu o contrato de trabalho na Prefeitura Municipal desta cidade, por evidente incompatibilidade de horários”.

O MP chegou ao valor do dano aos cofres públicos por meio do processo administrativo que resultou na demissão do profissional pela Prefeitura de Americana. A Secretaria de Administração analisou os pagamentos feitos tanto pela administração direta (R$ 572,5 mil) quanto os de responsabilidade da Fusame (R$ 676,6 mil).

O juiz Marcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara Cível, considerou a documentação suficiente para determinar o congelamento dos bens. A reportagem entrou em contato com uma clínica onde o médico Maurício Boschi trabalha atualmente, mas ele não retornou o contato feito para comentar a ação do MP.