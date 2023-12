Justiça aceita denúncia contra envolvidos em morte de mãe e filho

César responder pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, tentativa de homicídio contra a ex-sogra - Foto: Divulgação

A 2ª Vara Criminal de Sumaré aceitou, nesta terça-feira, a denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) contra César Francisco Moranza Júnior, 53, e Aristides Moranza Neto, 39, por suposto envolvimento no caso que terminou nos assassinatos de Fernanda Silva Bim, 44, e do filho dela, Maurício Silva, 24, em Hortolândia.

Os suspeitos participarão de uma audiência marcada para 4 de março de 2024.

César, que é ex-namorado de Fernanda, irá responder pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, tentativa de homicídio contra a ex-sogra, de 67 anos, e furto.

Por sua vez, Aristides responderá por ocultação de cadáver, já que possivelmente teria ajudado o primo a desovar os corpos em um canavial próximo à Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste. Ambos estão presos preventivamente.

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira foram mortos no dia 3 de outubro – Foto: Divulgação

O duplo homicídio ocorreu no início de outubro. Na mesma época, César teria invadido a casa da ex-sogra, que foi agredida com socos e golpes de granito.

Ela foi encontrada no dia seguinte, encaminhada a um hospital e teve alta.

Na denúncia do MP-SP, apresentada no último dia 6, a promotora Mariana de Melo Saraiva Marangoni considerou que os crimes contra Fernanda e Maurício foram praticados com emprego de meio cruel, já que os ferimentos descritos são compatíveis com tortura, evidenciados pela separação de membros.

Ainda segundo Mariana, o crime contra a ex-sogra também foi praticado com emprego de meio cruel, “uma vez que os golpes profundos na cabeça com o uso de objeto cortante impuseram à vítima prolongado sofrimento.”

O juiz Marcus Cunha Rodrigues acatou a denúncia do MP-SP e marcou para 4 de março de 2024, às 15h, uma audiência e julgamento que vão definir se os réus irão a júri popular.

De acordo com o advogado Yago Saraiva de Souza, que defende os réus, há grande possibilidade deles serem pronunciados, visto que faz parte do rito comum ao processo.

No caso de César, a linha de defesa será definida após o fim das investigações, que ainda prevê a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos.

Por sua vez, no caso de Aristides, segundo Yago, ele se envolveu na ocultação de apenas um dos corpos e foi enganado pelo primo, que afirmou que o cadáver era de um assaltante.

Ainda assim, o juiz entendeu que a alegação “não convence” e Aristides responderá pela ocultação de dois corpos.

Houve uma tentativa de revogar a prisão preventiva de Aristides sob o argumento de que a pena para a ocultação de um cadáver, que é de até três anos, não justifica a manutenção, mas o pedido foi negado pela 2ª Vara Criminal de Sumaré.

A defesa recorreu em instância superior e aguarda decisão de colegiado.