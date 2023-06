Junho abre a temporada de ipês

Chegou a época em que as cidades da região são tomadas pela beleza dos ipês

Avenida da Saudade, em Santa Bárara d’Oeste - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Roxo, rosa, amarelo, branco. Chegou a época em que as cidades da região são tomadas pela beleza dos ipês. Difícil algum morador de Americana, Santa Bárbara d’Oeste ou outro município passar por uma dessas árvores sem se encantar.

Em Americana, por exemplo, é possível encontrar ipês na Avenida Brasil, na área do Parque Ecológico e no CCL (Centro de Cultura e Lazer); na Avenida Rafael Vitta; na Avenida Cillos (em frente ao Soma); na Rua Paraná, no Jardim Colina e na Avenida Cecília Meirelles, no Zanaga.

Segundo o engenheiro agrônomo do Jardim Botânico de Americana, Edison Evangelista, o florescimento dos ipês começa pelo roxo, seguido do rosa, amarelo e branco. Este último, aliás, é a árvore símbolo do município.

O ipê-branco foi escolhido entre as espécies ipê-roxo, cambará e jacarandá por meio de concurso online em 2021. Em janeiro do ano seguinte, a prefeitura publicou uma lei que institui a árvore como símbolo de Americana. “Lembrando que a cor do ipê-branco lembra o algodão, que foi o carro-chefe da fundação da cidade”, comenta Evangelista.

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Avenida de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.JPG

Ipê rosa no Jardim Pérola, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Ipê rosa do Jardim Pérola, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Outra curiosidade envolvendo a espécie é que o ipê-amarelo é considerado a flor símbolo do Brasil. A escolha levou em conta o fato dela estar presente em todas as regiões do País.

Apesar das cores roxa, rosa, amarela e branca serem mais comuns, existe também o ipê-verde. O que acontece, segundo o engenheiro agrônomo, é que essa espécie não derruba as folhas para florescer, o que acaba dificultando as pessoas enxergarem só a flor.

O florescimento dos ipês dificilmente passa de uma semana, sendo que alguns podem florescer mais cedo e outros mais tarde, vai depender do local que estão plantados, se é mais úmido, mais frio.