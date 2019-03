Jovem que matou dois ciclistas na Bandeirantes deixa a prisão

O ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou esta semana a soltura de Hyoran Gabriel Alves de Oliveira, de 21 anos, responsável pela morte de dois ciclistas da região em um acidente de trânsito na SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes), em Limeira, ocorrido em julho de 2017.

Bêbado e sem habilitação, ele dirigia o carro que acertou as bicicletas de Márcio José Bechis, de Nova Odessa, que tinha 47 anos, e Diogo Cia de Faria, 38, de Americana. Ele estava preso desde então e ainda deve ir à júri popular por homicídio com “dolo eventual”, quando uma pessoa assume o risco de cometer um crime, apesar de não o desejar.

O magistrado acolheu um pedido de habeas corpus, feito pela defesa de Hyoran, que alegou falta de necessidade para a prisão, já que ele é réu primário, não tem antecedentes criminais e não poderia interferir na coleta de provas do processo em questão.

A decisão foi proferida na última quarta-feira e cumprida nesta quinta, pelo Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, onde ele aguardava preso ao julgamento.

O advogado dele, Mauro Atui Neto, disse que a defesa espera agora a exclusão das qualificadoras do crime para que ele seja submetido ao júri popular. “Nós não recorremos para pedir a absolvição dele, nem para desclassificar a conduta para homicídio culposo, mas para excluir as qualificadoras que entendemos não ser cabíveis”, explica.

O Ministério Público de Limeira o denunciou por homicídio duplamente qualificado (por recurso que dificultou a defesa das vítimas e por meio que causou perigo comum).

A manutenção, ou não, dessas qualificadoras pode influenciar diretamente no tempo de prisão de Hyoran. Enquanto em um homicídio “simples”, a pena mínima é de seis anos, com apenas uma qualificadora a pena-base sobe para 12 anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de segunda instância do Ministério Público, apresentou parecer concordando com a exclusão da primeira. O caso não tem data prevista para ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado.