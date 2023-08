Jovem é preso e adolescente apreendido após roubo de dois carros em Hortolândia

Ladrões abandonaram o veículo após baterem em uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido, após roubarem dois carros em Hortolândia e fazerem as vítimas reféns nesta terça-feira (8).

De acordo com informações da PM, por volta de 23h, os dois criminosos estavam em Sumaré, no Matão, e pediram uma corrida por aplicativo para Campinas. Eles embarcaram no veículo, um Renault Kwid, e ao chegarem em Hortolândia, anunciaram o roubo.

Durante o trajeto, eles pegaram o celular e o cartão bancário do motorista e ainda mandaram ele fechar a passagem de um motociclista, que seria o próximo alvo dos assaltantes, no entanto, ao verem um Ford Ecosport, mudaram de ideia e conseguiram abordar a segunda vítima, que estava na SUV.

O motorista de aplicativo foi liberado com seu carro e os dois jovens embarcaram na Ecosport e colocaram a vítima no banco traseiro do veículo.

Mais tarde, já na madrugada desta quarta-feira (9), em hora incerta, a Polícia Militar foi acionada pelo motorista de aplicativo, que relatou o assalto e comunicou a PM sobre a próxima vítima.

Com essas informações, foi dado início às buscas e, na região do Nova Veneza, em Sumaré, os militares encontraram o carro pela Avenida da Amizade. Sinais luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelos condutores. Houve uma breve perseguição e os jovens só pararam após baterem o carro contra uma defensa metálica da Rodovia Anhanguera (SP-330) no mesmo bairro.

Após o acidente, os dois assaltantes desceram do veículo e deram início a tentativa de fuga, sendo que um deles foi alcançado e preso e o outro conseguiu fugir.

O dono da Ecosport, que estava no banco de trás, foi resgatado sem lesões e os bens roubados da primeira vítima também foram encontrados no veículo.

Enquanto a PM apresentavam a ocorrência no plantão policial de Sumaré, outra equipe conseguiu encontrar o jovem fugitivo e ele também foi conduzido à unidade policial. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas e o delegado então determinou pela prisão em flagrante do jovem de 18 anos e apreensão do menor, que seria levado a Fundação Casa.