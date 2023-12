Jovem é preso após ser flagrado em Sumaré com carro roubado em Campinas

Carro havia sido furtado em Campinas - Foto: Baep_Divulgação

Uma equipe do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) flagrou, em Sumaré, na noite desta sexta-feira (29), um jovem de 23 anos com um carro Hyundai i30 que havia sido furtado em setembro do ano passado em Campinas. Ele foi preso por receptação e adulteração de identificação do veículo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo divulgado pela corporação, o homem dirigia pelo Jardim Bom Retiro e, ao passar próximo à viatura, tentou abaixar-se para dificultar a sua visualização, rapidamente estacionou o carro e aproximou-se de um estabelecimento comercial. A conduta estranha motivou a abordagem.

Ele não possuía nada de ilícito em sua posse. No entanto, ao ser questionado sobre o carro, informou que havia sido comprado há 5 meses por R$ 15 mil, mas não apresentou nenhuma documentação.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Após pesquisas e ao realizar a vistoria veicular, os policiais constataram diversos itens de identificação adulterados e que o carro em questão havia sido furtado em Campinas. Portanto, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde foi formalizado o flagrante, e permaneceu à disposição da justiça.