Jovem de 20 anos leva dois tiros dentro da Unicamp

Um jovem de 20 anos foi perseguido, assaltado e baleado dentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) na noite deste domingo (24). Ele levou dois tiros e teve sua moto, uma Honda CB 650F, levada pelos bandidos. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Durante o atendimento de ocorrência pela Polícia Militar, a vítima permanecia estável e passaria por cirurgia. O jovem não possui vínculo com a universidade. Ninguém foi preso.

Segundo a PM (Polícia Militar) motoqueiro entrou no campus e foi perseguido por três criminosos que estavam em duas motos. A corporação foi acionada às 19h15 para atender a ocorrência. Após o assalto, o Serviço VIDAS (Veículo Interno de Atendimento em Saúde) foi acionado e o foi motoqueiro socorrido. “As autoridades policiais foram avisadas e a Universidade está colaborando nas investigações”, disse a assessoria de imprensa da Unicamp.

SEGURANÇA

A Unicamp informou que disponibiliza um esquema de escolta sempre que requisitado para acompanhar as pessoas, dentro do campus, aos seus carros no estacionamento, principalmente no período noturno.

A universidade conta ainda com 21 câmeras nas seis portarias do campus de Barão Geraldo, que passaram a controlar a entrada e saída de veículos. “Caso haja alguma restrição a um determinado veículo (registro de furto ou roubo, por exemplo), um alarme é acionado na central de monitoramento. Imediatamente, entra em operação um protocolo que mobiliza agentes da própria CIMCamp e da Guarda Municipal”, trouxe a nota da instituição.