Jovem de 18 anos é preso suspeito de torturar e matar filha

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (6) por suspeita de ter torturado e matado sua filha de um mês e 20 dias de idade, em Itatiba. O homem confessou aos policiais que agredia a criança porque se irritava com o choro dela e também para descontar as brigas que tinha com a esposa.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações do 2° Comando de Policiamento do Interior, a PM (Polícia Militar) foi acionada na noite desta quarta para averiguar uma situação de maus tratos a uma criança que morreu na Santa Casa de Itatiba.

A menina, de um mês e 20 dias, deu entrada no hospital com marcas de beliscões, pancadas, mordidas por todo o corpo, além de múltiplas fraturas que foram constatadas através do exame de raio-X. O pai da criança, que tem 18 anos, confessou que a agredia porque se irritava com o choro dela e também para descontar as brigas que tinha com sua esposa, uma adolescente de 17 anos.

Ele disse ainda que as agressões aconteciam diariamente e de diversas maneiras, com mordidas, tapas e socos, além de jogá-la com frequência ao chão.

O jovem foi preso em flagrante pelo crime de tortura seguida de morte e recolhido ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. O corpo do bebê foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).