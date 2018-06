Jogo do Brasil modifica transporte e funcionamento das prefeituras

A seleção brasileira entra em campo às 9h desta sexta-feira contra a Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia, e a população precisa ficar atenta a alterações de horários no transporte público e também nas repartições públicas e escolas. Em Americana, por exemplo, não haverá ônibus circulando durante o período da partida.

De acordo com informações da VPT (Viação Princesa Tecelã), os ônibus circularão normalmente nesta sexta-feira somente até as 8h30. Os coletivos voltam a rodar com frota reforçada das 11h às 13h30 e seguem horário normal durante o resto do dia.

Deve ocorrer também reforço nas linhas intermunicipais, por determinação da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). As concessionárias e permissionárias devem colocar mais ônibus em circulação das 11h às 13h desta sexta-feira, e também das 13h às 15h na quarta-feira da semana que vem.

Nas prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil), o expediente nas repartições começará somente às 13h. Na educação, haverá aulas somente a partir das 13h nesta sexta-feira, e até as 14h na quarta-feira que vem. As aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ocorrem normalmente das 19h as 21h30.

TERCEIRA RODADA

Na próxima quarta-feira, quando o Brasil joga às 15h contra a Sérvia pela terceira rodada da fase de grupos, o esquema adotado na região será semelhante ao desta sexta. Os coletivos circulam normalmente pela manhã, com reforço na frota do meio-dia às 15h, e param durante a partida. Os ônibus voltam a rodar a partir das 17h.

Nas repartições e na educação, o funcionamento será somente até as 13h. As aulas da EJA ocorrem normalmente no período noturno, após o fim da partida.