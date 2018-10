João Doria vence em Americana e nas demais cidades da Região do Polo Têxtil

O candidato ao governo do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), venceu as eleições nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), deixando para trás o candidato do PSB, Marcio França. Confira como foi a votação nos municípios:

Americana

João Doria – 61,60% (73.055 VOTOS)

Marcio França – 38,40% (45.548 VOTOS)

Brancos – 3,80% (5.336 VOTOS)

Nulos – 11,74% (16.490 VOTOS)

Hortolândia

João Doria – 54,24% (51.601 VOTOS)

Marcio França – 45,76% (43.531 VOTOS)

Brancos – 4,60% (5.459 VOTOS)

Nulos – 15,26% (18.112 VOTOS)

Nova Odessa:

João Doria – 62,62% (18.944 VOTOS)

Marcio França – 37,38% (11.306 VOTOS)

Brancos – 4,11% (1.500 VOTOS)

Nulos – 13,10% (4.788 VOTOS)

Santa Bárbara d’Oeste

João Doria – 63,41% (57.370 VOTOS)

Marcio França – 36,59% (33.109 VOTOS)

Brancos – 4,71% (5.287 VOTOS)

Nulos – 14,77% (16.601 VOTOS)

Sumaré

João Doria – 57,60% (68.023 VOTOS)

Marcio França – 42,40% (50.065 VOTOS)

Brancos – 4,73% (6.943 VOTOS)

Nulos – 14,75% (21.631 VOTOS)