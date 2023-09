A Justiça de Americana acatou denúncia do MP (Ministério Público) contra o casal Carlos Alexandre e Carla Ferreira Tomé, proprietários do buffet infantil Mini Gente, pelo crime de estelionato.

A decisão foi proferida pelo juiz André Carlos de Oliveira em 9 de setembro deste ano, após uma investigação que envolveu 84 vítimas e um prejuízo estimado em R$ 180,8 mil.

Rede tinha salão em Americana, na Rua Dom Pedro II – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo o promotor Sergio Claro Buonamici, responsável pelo caso, a denúncia se baseia na constatação de que os valores ajustados nos contratos firmados com o buffet eram incompatíveis com a qualidade e a quantidade dos serviços oferecidos pela empresa, demonstrando desde o início a inviabilidade de serem honrados de acordo com o que estava formalizado.

“As vítimas teriam sido seduzidas pelas vantagens oferecidas pelos denunciados nos contratos, os quais, segundo as investigações, já estavam preordenados a não serem cumpridos”.

No despacho, o juiz enfatizou que a denúncia foi embasada em um inquérito policial que coletou elementos probatórios indiciários de ocorrência inequívoca do crime e de sua materialidade, e não havia motivos para a rejeição liminar da mesma.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O casal acumula mais de 130 processos cíveis e criminais nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba, Porto Feliz e Boituva, onde mantinham unidades do buffet Mini Gente.

Em Santa Bárbara d’Oeste, uma filial estava programada para inaugurar em dezembro de 2022, um mês após os proprietários anunciarem o fechamento da empresa nas redes sociais, sem aviso prévio às famílias.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PRISÃO PREVENTIVA

Em Piracicaba, a Polícia Civil e o MP solicitaram a prisão preventiva do casal, também por estelionato. Entretanto, a Justiça negou o pedido, mas eles foram denunciados e se tornaram réus.

Até o momento, no entanto, a Justiça não conseguiu localizá-los, o que resultou na suspensão do processo.

Em um depoimento à Polícia Civil em 28 de junho deste ano, Carla Tomé se recusou a fornecer o endereço atual, indicando apenas um e-mail e um número de celular para contato.

O número de celular fornecido é o mesmo que o LIBERAL conseguiu contato uma única vez no ano passado.

Nesta sexta-feira, a reportagem tentou novamente falar com Carla, porém, não houve retorno. Porém, no depoimento à polícia, ela disse não considerar crime o que ela e o marido fizeram.