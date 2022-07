Isenção de IPVA para PCDs vai até 30 de novembro

O Governo de São Paulo ampliou, de 31 de julho para 30 de novembro, o prazo para que motoristas e proprietários de automóveis que sejam PCDs (Pessoas Com Deficiência) protocolem o pedido de isenção do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) deste ano.

O benefício é válido para aqueles que já foram atendidos em 2020 ou 2021. As medidas foram publicadas por meio de uma resolução, na edição da última quarta-feira, dia 20, do Diário Oficial do Estado.

Para realizar a solicitação, segundo informações da pasta responsável, é preciso agendar, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania, um laudo pericial emitido pelo Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), que levará em consideração a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Com o laudo, o interessado precisa acessar o Sivei (Sistema de Veículos) da Secretaria da Fazenda e Planejamento e protocolar o pedido, juntando toda a documentação exigida.

O pedido também pode ser realizado por meio de um despachante. Neste caso é preciso levar CNH, RG, documento do veículo e comprovante de endereço.

Depois das etapas concluídas, o pedido será analisado e, se aprovado, a isenção do IPVA deste ano estará assegurada.

Em caso de indeferimento, o imposto será lançado, mas o proprietário terá ainda 30 dias para pagamento.

O contribuinte que não protocolar o novo pedido até a data limite deverá pagar o imposto até 30 de dezembro, com acréscimos de juros.