Irregularidades na rede elétrica da região sobem 89%

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O número de irregularidades encontradas na rede elétrica da RPT (Região do Polo Têxtil) pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) aumentou 89% no ano passado em relação a 2017. Foram localizadas 3.977 fraudes em 2018 contra 2.099 no ano anterior. A concessionária conseguiu recuperar 9.545 Megawatts-hora, energia suficiente para abastecer 5.302 casas por um ano.

O aumento nas irregularidades encontradas foi possível porque a concessionária “fechou o cerco” contra as fraudes. As fiscalizações no período aumentaram 76% (de 12.107 para 21.407). Além disso, as intervenções têm sido mais precisas. Um Big Data – grande conjunto de dados gerados e armazenados – possibilita que a CPFL mapeie áreas com consumo anormal e envie equipes para inspeção de forma mais assertiva.

As irregularidades podem ser de duas naturezas. As fraudes, que consistem na adulteração do medidor de energia por meio da instalação de um dispositivo que reduz o consumo registrado. Quando identificados pela concessionária, esses valores fraudados se convertem em cobranças retroativas.

A outra modalidade são as ligações clandestinas, com ligações na rede elétrica sem passar pelo relógio de força. Essa irregularidade prejudica a qualidade de fornecimento de eletricidade para toda a região na qual está instalada. Além disso, as ligações clandestinas podem resultar em acidentes fatais, com o rompimento de cabos na via pública.

DENÚNCIAS. Fraudes no sistema elétrico são consideradas crimes e podem resultar em prisão, com penas que variam de um a quatro anos. Em casos de maiores dimensões, a Polícia Civil é acionada pela concessionária para realização imediata de perícia.

A CPFL disponibiliza canais anônimos para denúncias. Um deles é o site da concessionária (www.cpfl.com.br) e o e-mail denunciafraude@cpfl.com.br. É possível ainda passar informações pelo telefone 0800-774-4286.