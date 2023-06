IR 2023: número de declarações supera estimativa e passa de 293 mil na região

O número de declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2023 (ano-base 2022) entregues à Receita Federal até as 23h59 desta quarta-feira, último dia de prazo para acertar as contas com o Fisco, ficou acima do esperado na RPT (Região do Polo Têxtil). Foram enviados 293.338 documentos, 6,2% a mais do que a previsão inicial, que era entre 269.045 e 276.032.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na região, Hortolândia foi a cidade que recebeu o maior número de declarações além da expectativa. Foram 5.320 documentos a mais, totalizando 60.315. Na sequência, aparece Sumaré, com 5.290 IRPFs excedentes, atingindo 74.299. Santa Bárbara registrou 2.904 declarações além do esperado, somando 55.428 documentos preenchidos.

Prazo para entrega da declaração terminou no dia 31 de maio – Foto: Marcello Casal Jr. / Abr

Americana, que lidera o ranking na região com o maior número de declarações, ficou atrás dos outros três municípios neste quesito, com 2.573 documentos a mais da previsão inicial, somando 84.073 impostos preenchidos e enviados à receita. Por último aparece Nova Odessa, com 1.219 declarações além da estimativa, totalizando 55.428 documentos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Contribuintes que não entregaram a declaração de IRPF 2023 até 31 de maio ficarão sujeitos a multa de 1% ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite a 20% do valor do imposto.

O fim do prazo para declaração coincidiu com a liberação para consulta do primeiro lote de restituição. Nesse primeiro momento serão contemplados os grupos prioritários; contribuintes que não apresentam prioridade legal, mas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix; e restituições residuais de exercícios anteriores.