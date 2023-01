IPVA deve render mais de R$ 292 milhões aos municípios da região

Com 121.166 automóveis emplacados, Americana deve receber o maior volume de arrecadação - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento estima arrecadar R$ 585,1 milhões com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Metade desse valor é destinado aos municípios, o que corresponde a R$ 292,5 milhões, e a outra parte ao governo estadual.

O montante é 22,45% maior que o total arrecadado no ano passado e se aplica à frota de 427.020 veículos tributáveis na RPT (Região do Polo Têxtil). O IPVA 2022 rendeu R$ 477,8 milhões, sendo metade desse valor – R$ 238,9 milhões – destinado aos cinco municípios.

Com 121.166 automóveis emplacados, Americana deve receber o maior volume de arrecadação. São R$ 197 milhões, onde quase R$ 99 milhões vão para os cofres do município. Na sequência aparece Sumaré, com 113.022 veículos e R$ 153,6 milhões em IPVA.

Santa Bárbara ocupa o terceiro lugar com 84.199 automóveis e arrecadação estimada em R$ 99 milhões. Com 80.641 veículos tributáveis, Hortolândia deve receber metade de aproximadamente R$ 98,7 milhões projetados pela Fazenda e Planejamento. Menor município da RPT, Nova Odessa tem 27.992 veículos emplacados que devem render R$ 36,8 milhões em IPVA.

A base de cálculo para o imposto é o preço médio do modelo no mercado, aplicando a alíquota de 4% sobre o valor de carros novos ou usados. Neste ano, o IPVA ficará, em média, 10,77% mais caro e assim como no ano passado, poderá ser pago em até cinco parcelas.

Apesar da alta, o aumento é menor que no último ano, que foi de 22,54%. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, o mercado de veículos novos reaqueceu e as montadoras deram vazão aos carros represados. Esse movimento influenciou nos preços dos seminovos e usados, fazendo com que a variação do valor venal desses automóveis ficasse menor do que a registrada em 2021 e que refletiu no IPVA 2022.

Como pagar – Os proprietários que decidirem quitar antecipadamente o tributo em janeiro, terão desconto de 3%. O calendário de pagamento começa no dia 11 de janeiro – de acordo com o final da placa do veículo – para quem optar pelo pagamento à vista. Quem optar pelo pagamento em cinco vezes recolhe o tributo de janeiro a maio.