IPVA 2024 deve render R$ 290 milhões aos municípios da região

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento estima arrecadar R$ 580,1 milhões com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Metade desse montante, o equivalente a R$ 290 milhões, será destinada aos municípios, enquanto a outra parte integrará os cofres estaduais.

Trânsito em Americana, cidade que deverá ter a maior arrecadação na RPT – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em comparação com as expectativas para o IPVA em 2023, fixadas em R$ 585,1 milhões, a projeção para 2024 indica uma leve redução.

Contudo, o montante total para 2023 ainda não foi consolidado, falta a inclusão dos pagamentos de dezembro.

Até novembro, as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) somavam R$ 293,3 milhões em arrecadação.

Os R$ 580,1 milhões estimados para 2024 levam em consideração uma frota de 420.885 veículos tributáveis na região.

Com 117.822 automóveis emplacados, Americana lidera a projeção de arrecadação, alcançando R$ 191,5 milhões, dos quais quase R$ 96 milhões serão direcionados ao município.

Sumaré segue em segundo lugar, com 111.781 veículos e uma previsão de R$ 153,6 milhões em IPVA.

Santa Bárbara d’Oeste ocupa o terceiro posto, com 82.216 automóveis e uma arrecadação estimada de R$ 97,8 milhões.

Hortolândia, contando com 81.484 veículos tributáveis, projeta receber aproximadamente R$ 100 milhões, enquanto Nova Odessa, o menor município da RPT, prevê uma arrecadação de R$ 37 milhões com seus 27.582 veículos emplacados.

O IPVA destaca-se como uma das principais fontes de arrecadação tributária do Estado de São Paulo, ficando atrás apenas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Do montante arrecadado, são descontadas as destinações constitucionais, como o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) – 20% -, e o valor remanescente é dividido em 50% para os municípios de registro dos veículos e os outros 50% para o Estado.

Em 2024, o imposto apresentará, em média, uma redução de 4,1%, revertendo a tendência de aumento registrada nos dois anos anteriores.

Essa mudança está associada à queda nominal de 4,1% no valor venal dos veículos, impactando também nos preços de venda praticados no varejo, conforme levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Como pagar

Os proprietários que optarem pelo pagamento antecipado do tributo em janeiro serão beneficiados com um desconto de 3%.

O calendário de pagamento tem início em 11 de janeiro, conforme o final da placa do veículo, para aqueles que escolherem a opção à vista.

Quem preferir parcelar em cinco vezes poderá recolher o tributo de janeiro a maio. Carros com 20 anos de fabricação ou mais estão isentos do tributo, assim como pessoas com deficiência.