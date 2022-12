IPVA 2023 terá aumento médio de 10% e poderá ser pago em cinco parcelas

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2023 ficará, em média, 10,77% mais caro no Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa da Fipe (Fundação Insituto de Pesquisas Econômicas). O calendário de pagamento do imposto foi divulgado nesta terça-feira (20) pela Secretaria de Fazenda e Planejamento.

O governo paulista vai permitir o parcelamento em até cinco vezes. Os proprietários que decidirem quitar o tributo à vista em janeiro terão desconto de 3%. “A novidade para 2023, é que, dependendo do valor do IPVA, o sistema calculará automaticamente o número de parcelas: em três, em quatro ou em cinco parcelas, iguais e consecutivas, – desde que o valor mínimo por cota seja de R$ 68,52”, informou o Estado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para consultar o valor venal do automóvel para 2023, a secretaria elaborou uma página simplificada de consulta, no Sivei (Sistema de Veículos) do portal. Basta o proprietário informar a placa do veículo.

A resolução que traz a tabela completa com os valores venais, que engloba 12.621 diferentes marcas, modelos e versões de veículos, foi publicada em caderno suplementar do Diário Oficial do Estado no sábado (17) e pode ser consultada em imprensaoficial.com.br.

Calendário de pagamento

Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa:

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).

Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3%; para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.